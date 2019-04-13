مجلس متعاملي طرق دبي يبحث مع طلبة الجامعات تطوير الخدمات

المصدر: دبي-البيان

التقى مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجلسته الـ(100) مؤخراً عدداً من طلبة الجامعات في دبي وعموم دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري الهيئة رئيس مجلس المتعاملين وقد انعقد المجلس بالتعاون والتنسيق مع إدارة المعرفة والابتكار.

ووجّه المجلس أيضا بدراسة زيادة عدد المواقف المكيفة بمنطقة المدينة الجامعية نظراً لارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة في الصيف وبهدف تشجيع طلبة الجامعات لاستخدام الحافلات العامة ووسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد خطوط الحافلات في المناطق السكنية الخاصة بالمواطنين لتشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي.

استهل الملا اللقاء بالترحيب بالحضور من طلبة الجامعات وشكرهم على حضور الجلسة، قائلا: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على التعامل بشكل مستمر مع طلبة الجامعات، وتولي اهتماماً بالغاً بأفكارهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على جميع خدماتها لا سيما الذكية منها، كما تقدّرُ الهيئة مواهبهم وابتكاراتهم، التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً وحيوياً في رسم مستقبل التنقل في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص وذلك من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز أهداف الهيئة بما يخدم متطلباتهم واحتياجاتهم».

وتم خلال الجلسة بحث الكثير من المقترحات البناءة التي وجه المجلس القطاعات والمؤسسات المعنية في الهيئة بدراسة إمكانية تنفيذها، منها: تنفيذ عدد من الورش التوعوية والتثقيفية لطلبة الجامعات، تعنى بالخدمات المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات بهدف تشجيعهم على استخدام جميع أنماط التنقل الجماعي ومركبات الأجرة وغيرها من كافة الخدمات المقدمة.