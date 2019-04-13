إصدار قواميس بـ13 لغة للأطفال غير الناطقين بالعربية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشف الدكتور علي القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج لـ«البيان» عن إصدار سلسلة قواميس عربية أجنبية للأطفال، تتكون من 13 قاموساً بلغات عدة وهي: الإسبانية، والأوردية، والفرنسية، والصينية للأطفال، والفارسية، والألمانية للأطفال، والتركية واليابانية والإيطالية والروسية والإنجليزية وجارٍ إعداد قاموس عربي- إندونيسي، وكوري للأطفال، حيث تم طباعة 11 قاموساً وهناك اثنان في طور الإعداد.

منهج متكامل

وقال القرني: إن تلك القواميس تأتي ضمن سلسلة (أحب العربية: منهج متكامل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها)، التي أصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج ضمن اهتمامه بالنهوض باللغة العربية، وذلك بالعمل على تسهيل قواعدها، وتيسير طباعتها، مع إحسان أسلوب تدريسها، ومواصلة الجهد لنشرها خارج البلاد.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للغة العربية في دورته الثامنة الذي انطلق، أول من أمس، في دبي، ولفت إلى أن سلسلة القواميس تهدف إلى تمكين الدارس من الاتصال الشفهي والتحريري باللغة العربية، وتتدرج السلسلة في 14 مستوى أو مرحلة، يكرس لكل مرحلة منها كتاب للتلميذ وكتاب للتدريبات وكتاب للمعلم، بالإضافة إلى عدد من الوسائل السمعية والبصرية المرتبطة بالكتب، ودليل آخر للمعلم لاستخدام الصور والبطاقات، وقاموس مصور للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية.

كلمات وتعبيرات

وتابع: إن كل قاموس يشتمل على الكلمات والتعبيرات العربية مع مقابلاتها باللغة الثانية ويقدم لكل كلمة عربية مثالاً أو أكثر على استعماله في جملة تامة، بالإضافة إلى معلومات صرفية، وصيغ الأفعال، كما يشتمل كل قاموس على عدد كبير من الصور التوضيحية، ويحتوي كل قاموس على ملحق لوحات مصورة لبعض الموضوعات، وملحق آخر لحروف الهجاء العربية وأسمائها والأرقام وأسماء الشهور القمرية والشمسية وأيام الأسبوع، بالإضافة إلى مسرد باللغتين العربية واللغة الثانية.

وتعتبر هذه القواميس جديدة من نوعها في العالم العربي، وقد بنيت على أساس الألفاظ والتعبيرات العربية الواردة في سلسلة «أحب العربية للأطفال الناطقين باللغة الأخرى»، التي أصدرها المكتب بالإضافة إلى مئات المفردات الأخرى من الكلمات الشائعة في اللغة العربية.

مستوى إدراكي

وقد روعي في الأمثلة المستوى الإدراكي للطفل وقاموسه المحدود، كما أن معظمها اتسم بالتوجيه الإيجابي لسلوك الطفل وتعامله السليم مع الظروف والبيئة المحيطة، وألحق بكل قاموس لوحات مصورة لبعض الموضوعات المترابطة في حقول دلالية مثل: الأقارب، وسائل المواصلات، الخضراوات، والفواكه، أعضاء الجسم، والحيوانات، بالإضافة إلى ملحق الجداول التي تذكر حروف الهجاء العربية وأسماءها والأرقام وأسماء الشهور القمرية والشمسية وأيام الأسبوع.

وتطرق القرني إلى تطوير سلسلة أحب العربية حيث تم الانتهاء من تطويرها حيث تهدف سلسلة «أحب العربية» إلى تمكين الدارس من الاتصال الشفهي والتحريري باللغة العربية، ولتحقيق هذا الهدف تمد السلسلة التلميذ بمادة تعليمية، تعينه على استخدام العربية الفصحى منذ البداية، وتهيئ له الفرص لاستخدام ما يتعلمه في مواقف اتصالية حقيقية.

تعليم أساسي

وتابع أن السلسلة موجهة للتعليم الأساسي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر من غير الناطقين بالعربية، مع إمكان تطبيقها لتعليم الأطفال العرب والمسلمين في أنحاء العالم المختلفة، وصممت سلسلة «أحب العربية» لتشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي، وفق معايير الجودة العالمية في تعليم اللغات الحديثة لغير أبنائها، وذلك بتوفير منهج لغوي متطور يواكب متطلبات العصر، ويكسب الدارسين المهارات الضرورية التي تؤهلهم إلى اكتساب المعرفة، ويهيئ مواقف تعليمية تتيح التفاعل اللغوي بين المتعلم والمعلم، وبينه وبين أقرانه داخل الصف وخارجه، ويهدف إلى أن تصبح اللغة العربية لغة محببة للمتعلمين من غير أبنائها، تمكنهم من التواصل بها تحدثاً وكتابة، والإلمام بثقافتها وحضارة أهلها.

وتتألف كل مرحلة من ثلاثة كتب هي: كتاب التلميذ، وآخر للمعلم إلى جانب كتاب التدريبات، بالإضافة إلى الوسائل السمعية والبصرية التي تتضمن البطاقات واللوحات والتسجيلات الصوتية، والقاموس العربي الإنجليزي (مع سرد إنجليزي عربي).

100 حصة

وتم تحديد زمن مخصصة لتدريس السلسة في المدارس حيث يتم تدريس كتب كل مرحلة في نحو 100 حصة بواقع 40 دقيقة حصة لكل مستوى، وتعرض السلسلة أنماط الثقافة العربية بأسلوب جذاب وشائق للطفل في هذه السن، كما تمده بألوان من الثقافة العامة المشتركة بين الأطفال في هذه المرحلة (الكتاب الأول والثاني بخاصة). وقد دارت موضوعات السلسلة في عالم الطالب واهتماماته، وذلك مثل: هواياته ولعبه، وحياته في المنزل والمدرسة وعلاقاته بالأقارب والأصدقاء والجيران .

وتناولت السلسلة المهارات اللغوية الرئيسية الأربع من استماع وكلام وقراءة وكتابة بطريقة متكاملة ومتوازنة، مع توجيه عناية خاصة للكلام وفهم المسموع والتعبير والقراءة والكتابة .