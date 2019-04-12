مراكز الأميرة هيا تنظم دورة «شرح حلية طالب العلم»

المصدر: دبي - وام

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية فرع المزهر التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دورة بعنوان «شرح حلية طالب العلم» إيماناً منها بدورها التنموي لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية.

وقالت حمدة المهيري مديرة إدارة المراكز، إن مراكز الأميرة هيا تضع في خطتها الاستراتيجية أهمية نشر الوعي الديني الذي يجعل المجتمع متلاحماً ومتماسكاً لتحصينه من الأفكار الهدّامة والانحرافات السلوكية للحفاظ على الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولدفع عجلة التقدم والتميز والتجديد والإبداع.

وأشارت هناء الفلاسي مديرة فرع المزهر إلى أن عدد المشاركات في الدورة ــ التي استمرت ثلاثة أيام ــ بلغ 26 مشتركة بهدف تعريف الطالبات بأهم آداب طلب العلم، وسبل تحصيله بالطريقة التي تؤتي ثمارها عليهن في الدنيا بالتفقّه في الدين والانتفاع بالعلم، وفي الآخرة بتحصيل الأجر والثواب من الله تعالى، وذلك من خلال شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، رحمه الله تعالى، والذي لاقى قبولاً وانتشاراً واسعين بين العلماء وطلبة العلم.

وتأتي دورة شرح حلية طالب العلم بمثابة طريق ونهج يهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتربية وتنشئة الأجيال خاصة وكافة شرائح المجتمع على حب العلم والوطن وطاعة ولي الأمر والامتثال لما أمر به ديننا الحنيف.