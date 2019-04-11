«هيئة المعرفة»: 18 مدرسة خاصة أحرزت تقدماً في الأداء

المصدر: Ⅶ دبي - رحاب حلاوة

كشفت نتائج الرقابة المدرسية لعام 2018-2019 للدورة الحادية عشرة، عن إحراز 18 مدرسة خاصة تقدماً في الأداء، كما كشفت عن أن 70% من الطلبة الإماراتيين بالمدارس الخاصة بدبي يتلقون تعليماً جيداً وأفضل، وجاءت قائمة الرقابة للعام الرابع على التوالي خالية من المدارس من فئة ضعيف جداً، وذلك منذ اعتماد هذا التصنيف ضمن فئات جودة التعليم.

وخضعت 176 مدرسة خاصة في دبي تستقبل 278 ألفاً و794 طالباً وطالبة لعمليات الرقابة المدرسية في دورتها الحادية عشرة، ومن بينهم حوالي 30 ألفاً و485 طالباً وطالبة من الإماراتيين.

وواكب إعلان النتائج الفترة التي تسبق التسجيل أو إعادة التسجيل في المدارس الخاصة لتتيح الخيارات أمام أولياء الأمور لاختيار المدارس المناسبة حسب التقييم أو الاستمرارية في المدرسة ذاتها، وكانت الهيئة ألزمت عدم تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة إلا مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث، في خطوة تراعي مصلحة جميع الأطراف وضمان الانسيابية في عملية إعادة التسجيل.

جاء ذلك خلال تصريحات صحافيه بشأن إعلان نتائج الدورة الحادية عشرة للرقابة المدرسية، والتي أظهرت أن 70% من الطلبة يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل، وأحرزت 18 مدرسة خاصة في دبي تقدماً ملموساً في الأداء، وواصلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية نشر التقارير الفردية لكل مدرسة خاصة حول جودة التعليم فيها للسنة الـ11 على التوالي.

وأفادت الهيئة بأن 70% من الطلبة الإماراتيين بالمدارس الخاصة بدبي يتلقون اليوم تعليماً جيداً أو أفضل، مقارنة بنسبة 26% في العام 2008.

ونشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس التقارير الفردية لجودة التعليم في كل مدرسة خاصة بدبي، إضافة إلى تصنيفاتها تبعاً لجودة التعليم فيها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هيئة المعرفة على الهواتف الذكية، بما يتيح لولي الأمر فرصة الاطلاع على مستوى جودة التعليم الذي تقدمه مدرسة ابنه، قبل اتخاذه قرار إعادة التسجيل في المدرسة الحالية أو اختياره مدرسة أخرى تقدم جودة تعليم أفضل لابنه للعام الدراسي المقبل.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن نتائج الرقابة في عام 2008 أفادت بأن 30% من طلبة دبي كانوا يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل، واليوم ارتفعت النسبة إلى 70%، وينطبق الأمر ذاته على الطلبة الإماراتيين الذين يتلقون تعليمهم في مدارس جيدة أو أفضل من 26% في العام 2008م إلى 70% العام الدراسي الجاري، ما يحفزنا من أجل مواصلة العمل مع المجتمع التعليمي لتحقيق تطلعاتنا المشتركة بمواكبة الأهداف المستقبلية لإمارة دبي وزيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الجيدة أو أفضل بحلول العام 2021م، وتعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للتعليم والتعلم بخيارات متنوعة تلبي مختلف احتياجات أولياء الأمور الحاليين أو الجدد.

ولفت الكرم إلى أن إعلان تصنيفات الرقابة المدرسية للدورة الحالية قبل بدء الفصل الدراسي الثالث، يأتي في إطار حرص الهيئة على إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الحاليين أو الجدد لاتخاذ قرارات مدروسة في ما يتعلق باختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم المقدمة. وشدد الكرم أنه إذا كان مستقبل وطننا في اختيار التعليم الجيد للأبناء، فإنني أدعو كل ولي أمر إلى الاستفادة من المعلومات الداعمة التي بين يديه اليوم في اختيار المدرسة الأنسب لاستكمال دراسة ابنه فيها، والاطلاع على الخيارات المتوافرة ضمن المدارس الخاصة بفئة جيد أو أفضل.

زيادة مستمرة

من جانبها، قالت فاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن الفرص تتزايد بالحصول على التعليم الجيد أو الأفضل بالمدارس الخاصة في دبي عاماً بعد عام، حيث تشير النتائج العامة للرقابة المدرسية في دورتها الحالية، إلى أن 18 مدرسة خاصة تستقبل حوالي 18 ألفاً و776 طالباً وطالبة من بينهم قرابة 2946 طالباً وطالبة إماراتياً، قد حققت تحسناً ملحوظاً في أدائها العام منتقلة من فئة إلى أعلى مقارنة بالدورة السابقة من الرقابة المدرسية.

ولفتت إلى أن زيادة أعداد المدارس التي تقدم تعليماً جيداً أو أفضل من 38 مدرسة في العام 2008 إلى 119 مدرسة العام الدراسي الجاري، تؤكد أن جودة التعليم باتت ثقافة راسخة بمنظومة التعليم الخاص بدبي، وأن مدارسنا تثبت عاماً بعد عام جديتها في إجراء عمليات التحسين المتوقعة.

إضاءة

تنظيم بنية الرقابة المدرسية ضمن ستة معايير رئيسة للأداء، يتم على أساسها التقييم النهائي لجودة الأداء العام للمدرسة وهي جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها.

تقارير

استقبل أولياء أمور أكثر من 278 ألف طالب وطالبة رسالة شخصية من الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بشأن تصنيف مدارس أبنائهم، متضمنة تقريراً مفصلاً عن أداء المدرسة، لتشجيع أولياء الأمور على اختيار التعليم الجيد أو الأفضل لأبنائهم.