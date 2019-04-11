إعانات مالية لطلبة الدراسات العليا بجامعة زايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تلقت عمادة شؤون الخريجين بجامعة زايد عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير في الفصل المقبل خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وكشف الدكتور ناجي واكيم عميد الدراسات العليا أن ثلث الطلبات قدمها خريجو الجامعة، مؤكداً أن هذا «يضفي تقديراً إيجابياً على معاييرنا الأكاديمية العالية وقائمة البرامج التي نوفرها لطلبتنا في هذه المرحلة، والتي تتمتع باعتماد محلي ودولي رفيع، فضلاً عن الدعم المالي المشجع الذي نقدمه لطلبتنا الجدد».

مساعدة

وأوضح الدكتور واكيم أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تلقى 69% من طلبة الدراسات العليا الجدد في الجامعة دعماً مالياً إما من الجامعة مباشرة، أو من المساعدة الخارجية التي تقدمها بعض الجهات المانحة على شكل تبرعات مالية أو غيرها.

وأشار إلى أن جامعة زايد لديها إرث متميز في تقديم التعليم عالي الجودة لمواطني الإمارات والمغتربين بحرميها بكل من أبوظبي ودبي.

ويقول الدكتور واكيم «في الوقت الذي تقوم جامعة زايد بتوسيع قائمة عروض برامج الدرجات العلمية التي توفرها لطلبتها بإضافة تخصصات جديدة إليها، فإنها تواصل تقديم خدمات جديدة من شأنها أن تعزز الوصول إلى برامج الدراسات العليا ذات المنحى المهني».