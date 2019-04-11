جامعة أبوظبي تستضيف مؤتمر التقييم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

استضافت جامعة أبوظبي، بالشراكة مع شركة كاسبر للاستشارات، مؤتمر التقييم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي أقيم في الحرم الجامعي في أبوظبي، بحضور خبراء في التعليم العالي من المنطقة والعالم، لتبادل المعارف وأفضل الممارسات، واستعراض نماذج ناجحة لجهود تحسين فاعلية العمليات الأكاديمية والمؤسسية.

وركز المؤتمر الذي استمر على مدى يومين، على «تطوير ثقافة تقييم فعال لتحقيق تحسين هادف»، خلال مجموعة من الجلسات النقاشية والورش، لتحديد أفضل الممارسات وأدوات القياس التي تمكن من تحقيق أعلى مستويات الفاعلية المؤسسية، وتعزيز تفوق الطلبة.

وخلال الجلسات الرئيسة التي شهدها المؤتمر، ركز عدد من المتحدثين البارزين من جامعات مرموقة، على جملة من الموضوعات المختلفة، وتطرق الخبراء إلى أهمية تكامل الاستراتيجيات، من أجل التقييم الفعال لتعلم الطلبة، إضافة إلى استجابة الطلبة لمختلف أساليب التدريس والمناهج التعليمية.

منصة

وقالت الدكتورة هيذر فريسين، المدير التنفيذي للاستراتيجية المؤسسية والتخطيط في جامعة أبوظبي: «يقدم المؤتمر منصة مثالية للالتقاء بالخبراء من المنطقة والعالم، حيث كان له دور فعال في تبادل المعارف والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات».