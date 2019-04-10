مطالب بوضع آلية موحدة لدفع المصروفات الدراسية

المصدر: استطلاع - نورا الأمير

فوجئ أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة باشتراط تسديد الدفعات المتبقية من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري رغم عدم انتهائه.

وقالوا إنهم تم إلزامهم بحجز مقاعد العام المُقبل لأبنائهم برسوم متفاوتة من مدرسة لأخرى، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2019-2020 مع نهاية نوفمبر المقبل، بالمخالفة لما أقرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بعدم تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة إلا مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والتي تقدّر بنسبة 10% من إجمالي الرسوم المدرسية للطالب.

وذلك تيسيراً منها على أولياء الأمور، وطالبوا بوضع آلية موحدة وواضحة لدفع المصروفات ووقف مخالفات المدارس.

تسجيل

وأوضح فهد محمد ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأمريكي، أن المدرسة أرسلت نماذج إعادة التسجيل، للراغبين في الاستمرار بالمدرسة، ومعه تفاصيل كامل المصروفات من رسوم دراسية وزي مدرسي وكتب ومواصلات، وآلية الدفع.

حيث فوجئ بأن عليه تسديد بشكل كامل وعلى شكل أربع دفعات تبدأ خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، على أن يتم دفع الدفعة الأخيرة قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن القانون واضح في جزئية إلزام ولي الأمر بدفع ما يعرف «برسوم حجز المقعد» فقط، وليس ثلثي الرسوم خلال العام الجاري وكامل الرسوم قبل انقضاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، مطالباً بمراعاة الظروف الاقتصادية للأسر، وتوزيع الرسوم على العام الدراسي بصورة منصفة، بحيث يتمكن ولي الأمر من الإيفاء بالتزاماته الأخرى، وتغطية دفعات الفصول الدراسية الثلاثة دون أثقال على كاهل الأسر.

ضغط

وتحدث سائد علي ولي أمر لطالب في مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني، عن الضغط الذي يُمارس عليهم لتسديد كامل الرسوم قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني، خلال إخطار ولي الأمر شفهياً بفرصة ضياع مقعد الطالب للعام المقبل بسبب عدم تسديد كامل الرسوم، علاوة على دفع رسوم حجز المقعد للعام المقبل.

مشيراً إلى قيام المدارس بإلزام الأهل عند تسجيل طالب جديد لهم في ذات المدرسة بعدم قبوله إلا بعد تسوية ما عليهم من مبالغ على الطالب المنتظم لديهم.

وقال، إن المدرسة رفضت تسجيل ابنه الجديد رغم اجتيازه امتحان تحديد المستوى إلا بعد دفع كامل رسوم ابنه الطالب لديهم ودفع حجز مقعد له ومن ثم استكمال إجراءات الجديد، معتبراً ذلك تضييقاً على الأسر وإدخالها في حالة قلق وخوف، خاصة من لا يكملون المبالغ المطلوبة للسداد كونهم يتكئون على أن العام الدراسي ينتهي مطلع يوليو المقبل، وأن لديهم متسعاً من الوقت لدفع المبالغ المتبقية للعام الدراسي الجاري.

نظام

وطالب أولياء الأمور بوضع آلية موحدة لدفع الرسوم تلتزم بها جميع المدارس الخاصة في الدولة، عوضاً عن اتباع كل مدرسة لنظام وأسلوب تقاضي رسم مختلف عن غيرها، مؤكدين أن ولي الأمر ملزم بدفع كامل الرسوم وهو أمر لا خلاف عليه، لكن ينبغي مراعاة توزيع الأقساط بصورة سلسة تتيح لولي الأمر دفعها دون أي تأخير، ما يخدم الجميع.

وقالت ميرفت محمد والدة طالب في مدرسة خاصة: إن المدرسة تلزمهم بدفع ثلث الرسوم المدرسية لضمان تسجيل أبنائهم للعام المقبل، رغم أن هيئة التعليم الخاص في الشارقة ألزمت المدارس بفرض رسوم إعادة تسجيل من 500 – 1000 درهم.

الزام

ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المدارس الخاصة بعدم تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة إلا مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والتي تقدّر بنسبة 10% من إجمالي الرسوم المدرسية، كما منحت الهيئة للمدارس إمكانية فتح باب التسجيل في التاريخ الذي تراه المدرسة مناسباً