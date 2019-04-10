جامعة عجمان تطلق برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة عجمان برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) وذلك بعد حصولها على موافقة واعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في الدولة.

وجاءت الموافقة بعد دراسة متأنية، أجرى خلالها فريق من الخبراء زيارة ميدانية إلى الجامعة لتقييم البرنامج واعتماده.

ويأتي طرح هذا البرنامج استجابة لمتطلبات سوق العمل، ويستهدف المديرين في مستوى الإدارة المتوسطة والعليا والمتطلعين إلى تعميق مهاراتهم البحثية والأكاديمية.

قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان «إن إضافة هذا البرنامج لقائمة برامج الدكتوراه التي تقدمها الجامعة، والتي تزداد يوماً بعد يوم، وتضم فيما بينها برنامج الدكتوراه في القانون، ما هو إلا بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان».

وأضاف الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذا البرنامج يمثل إضافة نوعية إلى جهود الجامعة الرامية إلى رفع كفاءة البحث العلمي فيها ما يؤدي إلى استقطاب المزيد من الأساتذة المتميزين لهيئتها التدريسية، وحصول الكلية على الاعتمادات الدولية وتصاعد تصنيفها.

من جانبه، بيّن الدكتور مارتن ويست، عميد كلية إدارة الأعمال، أن البرنامج الذي يمتد من ثلاث إلى أربع سنوات يعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد التطبيقي والابتكاري والبعد التأثيري.