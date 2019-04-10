«التربية» تنظّم الملتقى الأول لمعلمي المسرح

المصدر: أبوظبي - وام

نظّمت وزارة التربية والتعليم، أمس، في أبوظبي فعاليات الملتقى الأول لمعلمي المسرح تحت شعار «المسرح المدرسي بين الرؤى والطموح».

وقالت شريفة موسى رئيسة فريق مناهج المسرح مدير إدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة خصصت خلال العام الدراسي الجاري حصة أسبوعية تُعنى بالمسرح لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر.

وأشارت إلى أنه تم خلال الملتقى عرض التجارب وأفضل الممارسات وتوفير برامج تأهيلية لتمكين المعلمين من تدريس المادة والتحول من المنهج إلى الممارسة.

وأضافت أن الملتقى يعد فرصة للمعلمين لنقل مادة المسرح من المنهج إلى الممارسة.