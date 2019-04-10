«أديوكون» يستعرض استخدام التقنيات الحديثة في الإبداع

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي «أديوكون» بحضور ما يقرب من 500 خبير في مجال التعليم الهندسي، وما يقرب من 200 جامعة دولية، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، تشهد 50 جلسة نقاشية لاستعراض أهم الممارسات في مجال الإبداع واستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي، عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي على أهمية تسجيل التوصيات الخاصة بالمؤتمر والعمل على تنفيذها بالجامعات المختلفة.

وقال الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في دبي أن أهمية المؤتمر تكمن في استقطاب الخبرات من حول العالم للبحث في أفضل الأساليب لإنجاز التحول في طرق ووسائل التعليم الجامعي وخاصة في مجالات الهندسة المختلفة.

ومن جهته أشار الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إلى تأسيس معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين منذ 1884 وتأسس في الإمارات 1987،–وأشار إلى أن المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة نظم مؤتمرات عالمية في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية ونظم أكبر مؤتمر لهندسة الاتصالات في العالم في أبوظبي عام 2018 وأكد تنظيم نحو 10 مؤتمرات سنوياً.