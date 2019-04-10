انتظام 265 طالباً بمخيم شرطة أبوظبي لأجيال التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

انتظم 265 من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي والقوات المسلحة وأبناء المتقاعدين للفئة العمرية من (5 ـ 13) سنة، في فعاليات مخيم الربيع لأصدقاء الشرطة تحت شعار «أجيال التسامح».

وذلك بمدرسة النخبة الخاصة بأبوظبي، ومدرسة ليوا الدولية بفلج هزاع في مدينة العين. ويشارك في المخيم 200 طالب في أبوظبي و65 بمنطقة العين، من بينهم 4 من أصحاب الهمم و2 من أبناء الشهداء، وذلك بهدف استثمار أوقات فراغ الأبناء أثناء العطلة المدرسية وتشجيع الإبداع والابتكار وصقل المواهب واكتشافها، واكتساب خبرات ومعارف ومهارات متنوعة، في منصة تجمع بين العلوم والرياضة والفنون.

ويسهم المخيم في ترسيخ قيم مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وغرس مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد في نفوس الصغار، إلى جانب تعلم الحرف اليدوية وفن التصوير.