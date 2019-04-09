جامعة أبوظبي تلتقي طلبة شمال أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت جامعة أبوظبي محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 44 برنامج بكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه خلال عدد من الفعاليات التي أقيمت في كل من المغرب وتونس والجزائر كجزء من معرض «وورلدفيو» للتعليم. وهدف الحدث إلى جمع طلبة المنطقة بممثلين من مؤسسات أكاديمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وشهد المعرض حضور أولياء أمور، طلبة من المرحلة الثانوية، استشاريين، ومسؤولين حكوميين من قطاع التعليم، وباحثين في التعليم والتطوير، ورواد أعمال وممثلين لمؤسسات خيرية تعليمية.

وتُعد جامعة أبوظبي من بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة التي تمثل بلدانها، وتستعرض برامجها الأكاديمية في المعرض.

وقال نبيل أبو العلا، مسؤول استقطاب طلبة الدراسات العليا: «تركزت مهمتنا على تعزيز سبل التواصل مع الطلبة الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص تعليمية تقودهم إلى مستقبل مهني مشرق».