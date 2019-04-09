«طلاب طب نيويورك أبوظبي» يُناقش مستقبل الصحة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ألقى المؤتمر الافتتاحي لرابطة طلاب الطب والعلوم الصحية في جامعة نيويورك أبوظبي، الذي يُنظّمه طلاب الطب والصحة في جامعة نيويورك أبوظبي، الضوء على أهم التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

وشهد المؤتمر مشاركة ما يزيد على 100 طالب في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من 10 جامعات في الإمارات، بالإضافة إلى خمسة استشاريين وثمانية متحدثين و30 ضيفاً رفيع المستوى.

وقال ألفريد بلوم، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «نشهد اليوم تعاونا متميزا بين الطلاب والمستشارين من 10 مؤسسات تعليمية وصحية بدولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر، وذلك للمساهمة في تحسين مستقبل الرعاية الصحية في الدولة».

وأكدت الدكتورة مريم محمد مطر مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، خلال المؤتمر أن المحور الرئيسي لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات هو الوقاية، وأشارت إلى حرص الإمارات على الاطلاع على أحدث الأبحاث العالمية في مجال الجينوم بهدف زيادة المعرفة بأنماط الجينات، وذلك سعياً إلى تعزيز قدرة لدولة للتعامل مع الأمراض غير المعدية.

حيث قالت: «تستند الخطط المستقبلية لدولة الإمارات في مجال الصحة إلى مبدأ الوقاية والتدخل المبكر، وقد أثبتت استراتيجيتنا الوقائية أنها الأفضل لدولة حديثة العهد مثل الإمارات لديها تعداد سكاني كبير من الشباب».

وقالت تامي جيورجيفا، وهي من خريجي دفعة عام 2019 وأحد مؤسسي «رابطة طلاب الطب والعلوم الصحية»: «اتخذنا القرار بإطلاق هذه المبادرة بعد أن رصدنا وجود فرصٍ محدودة جداً للتواصل بين طلاب الجامعات في أبوظبي؛ وأدركنا جيداً أن الافتقار لهذا التواصل البنّاء والمثمر يتسبب بضياع الكثير من الإمكانات والفرص». بدوره، قال ألفارو يانيز، مؤسس مشارك في الشبكة:

«لقد أردنا منذ البداية توفير منصةٍ مبتكرة لتعزيز التواصل والترابط بين الطلاب من مختلف التخصصات وتشجيعهم على تبادل المعارف والخبرات والأفكار، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية وتطوير الجيل الجديد من خبراء ومتخصصي الرعاية الصحيّة».

وقالت حلا عاقل، وهي أيضاً خريجة دفعة 2019 وأحد مؤسسي الشبكة: «لقد لعب المؤتمر الافتتاحي لشبكة طلبة الطب والصحة دوراً مهماً في تعزيز تواصل وتفاعل جميع الطلاب مع أكثر من 100 زميل وخبير متخصص بالرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم رؤىً فريدة ومتعمّقة حول الإمكانات والفرص المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية».