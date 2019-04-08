مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.



يضم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في عضويته كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن المؤسسة الاتحادية للشباب.



سيركز مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية.