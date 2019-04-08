%8.8 نسبة السمنة بين طلبة المدارس

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أن زيادة الوزن لدى طلبة مدارس دبي، سجلت خلال العام الدراسي (2017 - 2018)، نسبة 12.6 %، والسمنة 8.8 %، والسمنة المرضية 07 %، مقابل 5.3 % نقص الوزن، فيما وصلت نسبة الوزن الطبيعي إلى 73 %.

وقالت في تصريح خاص لـ «البيان»، إن الفحص الطبي الشامل يجرى لطلبة المدارس الخاصة بدبي، في مراحل دراسية معيّنة، بمعدل كل ثلاث سنوات، كما يجرى الفحص الطبي الخاص في بعض المناسبات، من أجل الكشف المبكر عن بعض المشكلات الصحية، والتصدي لها في الوقت الملائم.

وأوضحت أن التقارير السنوية التي ترسلها المدارس الخاصة إلى قسم الصحة المدرسية في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، كشفت أن الربو القصبي ينتشر بنسبة 2.27 %، والداء السكري بنسبة 0.18 %، والذاتوية (التوحد) بنسبة 0.23 %، ونقص الانتباه وفرط الحركة 0.24 %، والجنف 0.06 %، وضعف السمع 0.93 %، والاضطرابات البصرية 8.43 %، ومشكلات صحة الفم والأسنان 4.7 %.

وتابعت: «تعد السمنة من أهم المشكلات الصحية في المدارس الخاصة بدبي، كما تعدّ التدخلات التي نستهدف دراستها والتصدي لها من أولويات الأجندة الصحية، وتوليها القيادات الصحية جلّ الاهتمام.

مبادرات

كما تنفذ هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، باستمرار، مبادرات تسعى لرفع مستوى الوعي الصحي في مجال التغذية الصحية، وأهمية ممارسة النشاط الحركي.

ومن أجل مراقبة التغيرات في نسبة السمنة، تقوم هيئة الصحة بقياس نسبة كتلة الجسم سنوياً لجميع طلبة وطالبات المدارس الخاصة، متّبعة معايير منظمة الصحة العالمية التي تضع الطلبة والطالبات في فئات مختلفة، هي: فئة نقص الوزن، وفئة كتلة الجسم الطبيعية، وفئة نقص الوزن، وفئة السمنة، وفئة السمنة المفرطة.