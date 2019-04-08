منح دراسية للموهوبين في «أمريكية الإمارات»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشفت الجامعة الأمريكية في الإمارات، عن توفيرها منحاً دراسية للطلبة الموهوبين في مجال التصميم، تبدأ من 30 % إلى 50% على مدى السنوات الدراسية الأربع بكلية التصميم بالجامعة، بهدف تشجيعهم على الإبداع والدخول إلى عالم التصميم، وتتوفر المنحة الدراسية لكل من المجالات التالية: تصميم الأزياء، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي والرسوم المتحركة.

وأكد الدكتور شادي شمعون عميد الكلية لـ«البيان»، أن دولة الإمارات وضعت أهدافاً طموحة لتعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ونحن بدورنا حريصون على دعم هذه الأهداف من خلال تطوير وتوفير منصات تحفز تنمية المواهب والكوادر الإبداعية التي ستصبح نواة لمسيرة التنمية في المستقبل.

وأضاف أن كلية التصميم تحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتنشئة أجيال مبدعة ومبتكرة، ولأن تصبح دبي في مقدمة الوجهات الرائدة في مجال التصميم.

وأشار إلى أهمية تقديم مثل هذه الفرص وتوفيرها للطلبة المبدعين قائلاً: «يشمل برنامج المنح الدراسية جميع طلبة المدارس الثانوية والكليات، الذين يرغبون في الانضمام إلى الجامعة الأميركية سواء كانوا مستجدين أو منتقلين من جامعات إلى أخرى، تماشياً مع الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما دولة الإمارات للشباب وللطلبة من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات».

وأضاف: «التصميم من أهم التخصصات التي باتت مطلوبة في جميع المجالات المهنية وتفاصيلها خصوصاً أننا في عصر التكنولوجيا، وفي إطار دعم رؤية دبي الرامية إلى رعاية وتطوير المواهب في مجال التصميم».

وحول شروط المنحة قال الدكتور شمعون إنه يتوجب على الطلبة الراغبين في الحصول على المنحة الدراسية تقديم إحدى المشاريع التي حددتها الجامعة، والتي تقيس من خلالها قدرة الطلبة على ابتكار تصاميم بأفكار جديدة، أو تصميمهم لشعار يحمل فكرة «لا شيء مستحيل»، بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.