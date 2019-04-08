انطلاق مؤتمر «التعليم الهندسي» غداً في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تشهد إمارة دبي غداً انطلاق المؤتمر العالمي للتعليم الهندسي بفندق ريكسوس دبي، وبدعم وتنظيم استراتيجي من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، والجمعية الدولية للمهندسين الكهربائيين، وشراكة استراتيجية مع مؤسسة دبي للفعاليات والمؤتمرات ومؤسسة سيليم لتنظيم المؤتمرات، وسوف يشارك بالمؤتمر ما يقرب من 150 أساذاً وخبيراً عالمياً في مجال التعليم الهندسي من جميع أنحاء العالم، لعرض أفضل الممارسات في مجال التعليم الهندسي.

وصرح الدكتور علاء عشماوي رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، أن استقطاب دبي للمؤتمرات العالمية يجعل منها مركزاً دولياً للتعليم ومشاركة الخبرات، حيث تعد هذه الفعالية هي النبض الحي للجامعات المحلية والدولية للرقي بجودة التعليم في القطاع الهندسي، حيث تشكل المنصة في مشاركة الخبرات ونقل المعرفة بين جميع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأكد عشماوي أن نجاحنا في استضافة وتنظيم هذا الحدث يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والخطة الثمانية لدبي والأهداف 12 للاستدامة العالمية، في التركيز على البـــنية البشرية واستدامتها وإعداد أجيال مؤهلة لسوق العمل .