مذكرة تفاهم بين جامعة عجمان و«طلال أبو غزالة»

المصدر: عجمان ـ البيان

وقعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية بهدف تعزيز التعاون بين الجامعة وطلال أبو غزالة، ويأتي توقيع المذكرة وفي إطار الدور الفاعل الذي تلعبه الجامعة ضمن المشروع التنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، ونظراً لرغبة الجانبين بالتعاون في تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لدى الجانبين.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع طلال أبو غزالة العالمية يأتي انسجاماً مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى خلق علاقات مميزة وقوية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. مشيراً إلى أن التعاون بين المؤسستين سيصب في مجالي الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات الإبداع والابتكار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.

وأكد الدكتور طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية، أن توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة إيجابية ستعزز مستوى الإبداع، وأكد أنه من خلال مكاتب المجموعة التي تزيد على 110 مكاتب حول العالم، بالإضافة إلى الهيئات التعليمية الفريدة التي تمتلكها، سيكون لها دور في تفعيل مذكرة التفاهم.