شرطة دبي تدرّب الطلاب على ركوب الخيل

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم البرامج الطلابية بالتعاون مع إدارة الخيالة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بالعوير، فعاليات ملتقى الربيع الطلابي، والذي يمتد بالفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل الجاري بعنوان (ربيعنا مهارة وقيادة)، بمشاركة واسعة من الطلاب والطالبات، حيث يشتمل البرنامج على تدريبات متنوعة على أساسيات مهارة ركوب الخيل وكيفية رعايتها، إلى جانب العديد من المحاضرات المتنوعة التي تدور حول الكثير من الأمور الأمنية التي تصقل إدراكهم العقلي والوقائي.

وقال العقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي، بأن المركز حريص على زرع الثقافة التوعوية في نفوس الطلاب، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات ودرئها من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها لتكون بمثابة الجسر الذي يُساعدهم ويقيهم من مغبة الوقوع في براثن وشباك رفقاء السوء، ولهذا فإن التوجيهات جاءت لرسم برنامج ربيعي للطلاب يكون مُفعَماً بالحيوية والنشاط ومُتجدداً يُخرِج الطلاب من الجو الدراسي ليضيف لمداركهم الكثير من المفاهيم والقيم.

وأضاف العقيد عبدالله الخياط، بأن البرنامج يبدأ يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 عصراً، حيث تُقسم الفعالية لفترة صباحة للطلاب ومسائية للطالبات، موضحاً بأن البرنامج وُضِع بحيث يمتزج الجانب الأمني بالعلمي وبالرياضي ليتمكن الطلاب بنهاية الفعالية بالحصول على حصيلة معرفية ورياضية جديدة، موضحاً بأن الطلاب يقومون ببداية الفعالية بممارسة الإحماء، وذلك على أيدي مدربين متخصصين بهذا المجال، ثم يقومون بالتدرّب على ركوب الخيل، وكيفية التحكم بها وآلية السيطرة عليها.