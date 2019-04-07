طلاب «نيويورك أبوظبي» يتابعون الـ«بريكست»

المصدر: أبوظبي- البيان

أكملت مجموعة من طلاب جامعة نيويورك أبوظبي دورة دراسية استثنائية تحت عنوان «أوروبا في أزمة: بريكست ومستقبل الاتحاد الأوروبي» على مدى 10 أيام، تمكنوا من خلالها متابعة آخر تطورات قضية بريكست في بريطانيا وبقية أنحاء أوروبا.

وانعقدت الدورة تحت إشراف فرانك لونتز، المستشار السياسي الأمريكي والمؤلف الناجح، في كل من لندن وبروكسل وباريس، حيث تمكن 16 طالباً من التواصل مع رؤساء وزراء سابقين من ضمنهم توني بلير، وسياسيين مؤثرين مثل مايكل جوف، لمناقشة تفاصيل مفاوضات بريطانيا، بشأن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال البروفيسور لونتز: «شهد الطلاب المشاركون في دورة «أوروبا في أزمة» صياغة التاريخ على أرض الواقع، وتعلموا عنه من الأشخاص الذين يصوغونه».

وبدوره قال الطالب الإماراتي عبد الله الهاشمي: «أعتقد أن فائدة هذه التجربة تتلخّص في ثلاثة أشياء، أولها هو المكان وصلته بالموضوع؛ والثاني هو الامتياز الخاص، الذي تمتعنا به لمقابلة أبرز المتحدثين. والشيء الثالث والأخير هو بنية وديناميكية الصف».

في حين قالت الطالبة الإسبانية ميرين سالازار: «سمحت لي مشاركتي في هذه الدورة بالتعرف على مجموعة واسعة من الآراء بشكل أكبر من أي موضوع آخر سبق أن اطلعت عليه».