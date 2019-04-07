500 ورشة تدريبية لتمكين 24 ألف معلم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تنطلق اليوم فعاليات منتدى الخليج العربي الخامس للمعلمين، الذي تطلقه وزارة التربية والتعليم تحت شعار: «التعليم الإيجابي... نهج حياة»، ويتضمن المنتدى 500 ورشة تدريبية تستهدف 24 ألف معلم على مدى 5 أيام في موقعين تدريبيين في مبنى المدرسة الإماراتية في أبوظبي ومعهد تدريب المعلمين في عجمان، ويشمل المنتدى تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، والدراسات الإسلامية.

كما يهدف إلى تمكين المعلمين، وقادة المدارس، والتربويين من تهيئة بيئة تعلم إيجابية غنية، وقيادة التعليم الإيجابي في المدارس من خلال احترام الاختلاف والتنوع، وإعلاء قيم التسامح والصحة والعمل والإنجاز، وتفعيل دور أولياء الأمور كشريك في العملية التعليمية، وتتبنّي فعاليات المنتدى استراتيجيات تعلم مبتكرة؛ لتلبية وتعزيز حاجات الطلبة وتعزز الإيجابية، وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز مفاهيم السعادة والرفاه المجتمعي بتفعيل نماذج القيادة الإيجابية والأخلاقية، وتوظيف علم الأعصاب في تشكيل الممارسات التعليمية في المدرسة، بما يتناسب مع قدرات الطلبة.

ويشهد المنتدى ورش تدريبية عديدة حول قوة التفكير الإيجابي والسعادة في الإيجابية وعلم النفس الإيجابي ودوره في تعديل السلوك، والتسامح الوظيفي، والسعادة والرفاه في المجتمع المدرسي، استراتيجيات وأساليب العادات العقلية الإيجابية لدى المعلمين والشراكة الإيجابية بين القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية، وكاريزما المعلم المؤثر، والقيادة الإيجابية للتعليم.