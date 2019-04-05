الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي يعزّز القيم التربوية للطلاب

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي حملة «يا ذا الشباب الباني» لتعزيز القيم التربوية لدى 600 طالب وطالبة بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية في مدينة العين.

وأوضح العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن الحملة تتضمن ورش عمل ومحاضرات إرشادية حول أبرز القضايا الاجتماعية والمدرسية.

وأكد أهمية دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التي يمر بها الشباب هي مرحلة تتميز بالنشاط والقدرة على العطاء والعمل وتحقيق الأهداف وبناء الذات. ولفت المقدم خالد الظاهري مدير مركز الدعم الاجتماعي - العين، إلى أهمية التواصل مع الطلبة ومساندتهم عبر مختلف الحملات الإرشادية.