مشاركة طلابية واسعة بجائزة «المؤرخ الشاب»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى الأرشيف الوطني عدداً كبيراً من البحوث الطلابية المشاركة بجائزة «المؤرخ الشاب» في دورتها العاشرة، والتي اتخذت من «التسامح» شعاراً لها.

تميزت الدورة الحالية من الجائزة التي ينظمها الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم- بزيادة الإقبال الطلابي على المشاركة فيها، نظراً لتعدد موضوعاتها التي شملت شهداء الواجب الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن وإحقاقاً للحق، «عام التسامح» وهو امتداد لعام زايد، كما تناولت القيادات النسائية وفي مقدمتها شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وموضوعات أخرى تركز في بحوث في التاريخ والجغرافيا، والمواقع الأثرية في الدولة، ومقابلات في مجال التاريخ الشفاهي.