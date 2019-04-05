«في مدرستي عالم» تستقطب أبرز علماء الفضاء واستكشاف المريخ

المصدر: دبي-وام

استضاف مجلس علماء الإمارات، نخبة من أبرز العلماء الأمريكيين من رواد علوم الفضاء واستكشاف المريخ، ضمن مبادرة «في مدرستي عالم»، وذلك لعقد سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية في مدارس مختلفة في الدولة.

وتهدف مبادرة «في مدرستي عالم»، إلى فتح المجال أمام التواصل المباشر بين أبرز العلماء وطلاب المدارس، لتحفيزهم على اختيار التخصصات العلمية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من تعزيز دور العلوم في الدولة، وإكساب الطلاب المهارات التي تؤهلهم لإجراء أبحاث وتجارب علمية أكثر تخصصاً، تسهم بفعالية في المشهد العلمي داخل الدولة.

واستضافت المبادرة كلاً من البروفيسور ديفيد برين، المختص في علوم فيزياء الغلاف الجوي والفضاء من جامعة كولورادو بولدر، والبروفيسور كريستوفر إدواردز الأستاذ المساعد في الفيزياء وعلوم الفلك في جامعة أريزونا، والجيولوجية ميكى أوسترلو المتخصصة في الاستشعار عن بعد والأجهزة الطيفية للكشف عن المعادن من جامعة كولورادو، والبروفيسور الجيوفيزيائي روبرت ليليس المتخصص في فيزياء الفضاء من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

ورش

وتضمنت الزيارة إجراء سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية في العديد من مدارس الدولة، وشملت محاضرة علمية قدمها البروفيسور ديفيد برين لطلاب مدرسة جميرا الإنجليزية، ومدرسة الريادة في أبوظبي، حيث ناقش فيها مواضيع دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وأهمية إرسال دولة الإمارات لـ «مسبار الأمل»، والمهام التي سينفذها، والنتائج المتوقعة من هذه الرحلة الاستكشافية، وسبب الاهتمام بالكوكب الأحمر.

كما تضمنت الزيارة، محاضرة تفاعلية مع طلاب مدرسة الشموخ بمنطقة الظفرة في أبوظبي، قدم خلالها البروفيسور روبرت ليليس، موضوعاً حول «تنوع الشفق القطبي للمريخ»، وأوضح للطلاب تكون الشفق القطبي المتوهج ذي الألوان البديعة للمريخ، عن طريق اصطدام الجسيمات الشمسية والفضائية المشحونة بجزيئات الغلاف الجوي للمريخ، وشرح تكوين الشفق المريخي، وكيف سيبدو عليه في حال إنشاء مستعمرة بشرية على سطح المريخ في المستقبل.

محاضرة

ألقى البروفيسور كريستوفر إدواردز، محاضرة لطلاب مدرسة السلام في دبي، تناولت شرحاً عن المركبات الروبوتية لاستكشاف كوكب المريخ، وطريقة إرسالها ومدى إسهامها ودورها في اكتشافات علمية، وتحدث عن كيفية إرسال المركبات ووضعها في مدار المريخ، أو إنزالها إلى سطحه.