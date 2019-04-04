جامعة عجمان تطّلع على تجربة مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من نادي أصحاب الهمم بجامعة عجمان، القيادة العامة لشرطة دبي للتعرف على تجربة مجلس أصحاب الهمم، وكان في استقبالهم المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، ونائبه الملازم أول عبد الله حمد الشامسي، وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب المقدم الدكتور الرميثي، بالوفد الزائر، الذي ضم أمل سالم الكربي، رئيس النادي، وعدداً من طالبات الجامعة والمشرفات عليهن، مؤكداً حرص المجلس على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والقطاعات الطلابية وجميع مكونات المجتمع، من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لدعم وتمكين أصحاب الهمم.