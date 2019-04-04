وزارة التربية تعمل على إخراج جيل قادر على بناء المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية التعليم ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «إن البرنامج التدريبي الرابع للابتكار وريادة الأعمال «إبتيك» من المبادرات الرائدة التي تدعم التقدم في دولة الإمارات من خلال الابتكار، وهو محور التركيز الرئيس في الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات، كما تهدف الوزارة إلى إيجاد مجتمع مدرسي مبتكر لبناء جيل متميز علمياً وقادر على بناء المستقبل. يوفر البرنامج التدريبي البيئة الملائمة للطلبة لتوجيههم نحو تطوير قدراتهم، خلال البحث، الأمر الذي يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تخدم المجتمع».

وأشار معاليه خلال ختام فعاليات البرنامج التدريبي للابتكار في ريادة الأعمال بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة نحو 50 من طلبة المدارس، إلى أن المبادرات بمستوى هذا البرنامج التدريبي تعد أرضاً خصبة لتشجيع الإبداع، الأمر الذي يسهم في توسيع مدى المعرفة لدى الطلبة من خلال المحاضرات العملية وورش العمل في مجالات الابتكار وتطوير الأعمال والتسويق وريادة الأعمال والملكية الفكرية، حيث يؤكد البرنامج التدريبي توثيق صلة الطالب بكل ما هو جديد.

وأضاف أن المشاركين في البرنامج التدريبي تم اختيارهم بناءً على المشاريع التي قدمت في مهرجان الإمارات الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال المهندس صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة اتصالات»: «إن مشاركة «اتصالات» في البرنامج تأتي بهدف إرساء الأسس اللازمة والكفيلة بتحقيق تطلعات المستقبل». وقال إياد الشهابي، نائب رئيس شركة «بي تي» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «لقد تم تصميم برنامج الابتكار وريادة الأعمال بهدف سد الفجوة بين عالم التعليم وعالم الأعمال».

جدارة

كما قال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز «إبتيك» بالوكالة وأستاذ مساعد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «أثبت برنامج «إبتيك» هذا العام جدارته خلال مشاركة الطلبة الحماسية التي مكنتهم من تطوير بعض المفاهيم الابتكارية في قطاع الأعمال».