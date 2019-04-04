جامعة أبوظبي تستضيف معرض ريادة الأعمال للطلبة والخريجين

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت جامعة أبوظبي أخيراً معرض ريادة الأعمال الذي جمع عدداً من رواد الأعمال من خريجي الجامعة وطلبتها الحاليين، وأتاح أمامهم فرصة استعراض مشروعاتهم والتواصل مع رواد أعمال آخرين بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الأعمال المبتكرة.

ونظمت كل من الدكتورة روبينا القرشي والدكتورة لينا الفيومي من كلية المتطلبات الجامعية عدداً من الأنشطة المساندة للمناهج الدراسية ضمن مساق الابتكار وريادة الأعمال، حيث يمضي الطلبة عدة أسابيع في تعلم مبادئ التفكير التصميمي ليقدموا بعد ذلك عرضاً تقديمياً يتضمن 12 فكرة لمشروع أعمال مبتكر في معرض ريادة الأعمال.

وفاز بجائزة أفضل منتج مبتكر طلبة الهندسة الميكانيكية أحمد محمد الرمحي، ويوسف مزهر، وأحمد فوزي بكري، ومصطفى عوني، وشريف عمر الشويحي، وطالب إدارة الأعمال محمد مري. وتركزت فكرتهم لنظام الدفع الذكي في جامعة أبوظبي على منتج يمكن للطلبة من خلاله تحسين عملية دفع الرسوم خلال فترة التسجيل مع بداية كل فصل دراسي التي تشهد ضغطاً كبيراً على منصات الدفع.

وحصلت على جائرة أفضل عرض تقديمي طالبة الموارد البشرية ورائدة الأعمال علياء محمد، وهي شريك في «لي بوتيك»، المجموعة التي تضم سبا وبوتيك ألبسة، وحلويات شوكولاتة فاخرة ومنتجات تجميل.

وحازت طالبة الاتصال الجماهيري في جامعة أبوظبي، أوسرا كريكليت، على جائزة أفضل فكرة مشروع أعمال، عن فكرتها «ملك النوم» التي تقترح تطوير شركة متخصصة في استشارات نوم الأطفال.

من جانبها قالت كيلي بلاكبيرن، مدير أول قسم التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي: «سعداء بالمستوى المتميز الذي أظهره طلبة وخريجو جامعة أبوظبي في الابتكار وريادة الأعمال الذين انضموا لاستعراض أفكارهم الإبداعية.

من جهتها قالت الدكتورة روبينا القرشي، محاضر أول في علم الاجتماع في جامعة أبوظبي: «تمكن الطلبة من استعراض واختبار أفكار مشروعات الأعمال الخاصة بهم، ونتطلع إلى أن يصبح معرض ريادة الأعمال جزءاً من الفعاليات السنوية التي تستضيفها الجامعة والتي من شأنها أن تكون جزءاً من مساق الابتكار في الجامعة».