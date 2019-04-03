3 ملايين درهم للأجهزة الحديثة بـ«طب الأسنان» في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

قال الدكتور سالم بوفناس، عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن إدارة الجامعة زودت الكلية بأجهزة حديثة ذات تقنية عالية بقيمة 3 ملايين درهم، منها جهاز (مايكروسيتي) بقيمة مليون و600 ألف درهم، وهو عبارة عن اسكانر يستعمل في الأبحاث الجديدة خصوصاً في مجال المعادن.

كما أنه يعد الأول من نوعه في الجامعة ويساعد على عمل بحوث ذات طابع عالمي، إضافة إلى جهاز آخر حديث بقيمة 400 ألف درهم يساعد طلبة الكلية في أداء عملهم بأفضل صورة، لافتا إلى أنه تم دعم عيادات الكلية بـ30 كرسيا جديدا ليصبح العدد 180 كرسيا، ما يؤدي إلى استيعاب عدد كبير من المرضى الذين تقدم اليهم العلاجات مجانا، حيث تستقبل العيادات يوميا 500 مريض ومريضة، كما أن الكلية تستوعب سنويا 190 طالبا وطالبا في درجة البكالوريوس.