وفد من «آل مكتوم الخيرية» يزور مدارس حماية

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

قام وفد من هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة محمد عبيد بن غنام الأمين العام، وسميرة محمد رئيس قسم الإعلام بزيارة لمدارس حماية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم اللواء الأستاذ محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي والمقدم وداد مويزا.

وتفقد الوفد المشروع التعليمي المتميز الذي تضطلع به شرطة دبي لتعزيز التعاون المؤسسي بين شرطة دبي ودائرة الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم، وترسيخ حق التعليم لأبناء منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين.

تعاون

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام للهيئة: إن هذا المشروع وهو الأول من نوعه جاء بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين، ورفع نسبة الرضا الوظيفي، وإتاحة فرصة التعليم لأبناء العاملين في شرطة دبي مجاناً، والهيئة انطلاقاً من تلك الاستراتيجية التعليمية لشرطة دبي، والتي تشكل تعاوناً لاستراتيجية هيئة آل مكتوم التعليمية جاء تكريم القيادة العامة لشرطة دبي على هذا الإنجاز التاريخي من سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء بن فهد: إن ما تحقق في هذا المشروع يعد إنجازاً، وأن جودة العملية التعليمية في مدارس حماية لن تقل عن جودة الدراسة في أكاديمية شرطة دبي.

