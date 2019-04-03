إنشاء مركز بحوث علمية للطباعة ثلاثية الأبعاد في «أمريكية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن إنشاء مركز بحوث علمية للطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني الخرسانية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسيتم تشييده في الحرم الجامعي. وستقدم شركة 3DVINCI الطابعة ثلاثية الأبعاد للمركز.

وتم توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء المركز بين الجامعة الأمريكية في دبي، وشركة أرابتك للإنشاءات، وشركة ثري دي فينشي المتخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ومجموعة روبيرت بيرد، وهو مكتب استشاري عالمي.

ويهدف المركز إلى إجراء بحوث علمية لتطوير تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني الخرسانية في الشرق الأوسط، وإعداد بحوث لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه عملية الطباعة الثلاثية من الجوانب الهندسية والإنشائية، والمعمارية. وستتعاون الجامعة مع الجهات المسؤولة في الدولة لنشر ثقافة الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء.

كما سيعمل في المركز طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، في كلية الهندسة والعمارة، وعدد من الباحثين من شركة أرابتك، ومجموعة روبيرت بيرد، إلى جانب العمل على وضع واعتماد مواصفات لعمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل استفادة المجتمع من هذا المركز.

من جهته أكد الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة أن المركز يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، في إجراء بحوث متخصصة في هذا المجال وفق الحجم الطبيعي للمبنى، وسيعمل المشاركون فيه على ابتكار مواد ووسائل حديثة في هذا المجال ونماذج تجارية في هذه الصناعة سريعة التطور بما يواكب احتياجات منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستعمل الجامعة وشركاؤها على بناء شراكة مع جهات حكومية وخاصة في هذا المجال.