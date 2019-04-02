50 طالباً يستعرضون 15 مشروعاً في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: ■ أبوظبي – صبري صقر

شارك 50 طالباً من مختلف مدارس الدولة في البرنامج التدريبي الرابع للابتكار وريادة الأعمال، والذي تستضيفه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقدم الطلاب المشاركون في اليوم الأول 15 مشروعاً تم اختيار 7 منها لمناقشتها، حيث تم تقسيم الطلاب المشاركين في البرنامج إلى 7 مجموعات، ويشرف على كل مجموعة مدرب محترف يقوم بتوجيه الطلبة بغرض تطوير مهارات خطط الأعمال والاستثمار لديهم والمتعلقة بمشروع محدد، كما سيغطي متحدثون خبراء مواضيع مثيرة للاهتمام خلال ورش العمل تتعلق بالبرنامج كالابتكار، والملكية الفكرية، والإبداع.

تستمر فعاليات البرنامج لمدة 4 أيام، وفي ختام الفعاليات سوف تستعرض كل مجموعة طلابية خطط أعمالهم أمام لجنة تحكيم تضم أكاديميين وكبار رجال الأعمال ومهنيين من مختلف القطاعات الصناعية والأكاديمية والحكومية والإعلامية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم الطلبة الإماراتيين الشباب كيفية تحويل الأفكار الصغيرة إلى مشاريع تجارية ناجحة على أرض الواقع، وتمكين طلبة المدارس المشاركين من التعرف إلى جميع مراحل الابتكار وتطوير الأعمال التجارية، ومهارات التسويق، وريادة الأعمال وقضايا الملكية الفكرية.

وقال الطالب أيمن مرتضى، وسالم راشد اليماحي، وعلي سعيد اليماحي من مدرسة الطوين بالفجيرة لـ «البيان»: إن لديهم مشروع شاشة كمبيوتر أو موبايل مخفية، عبارة عن شاشة سرية خاصة بالمستخدم لا تتيح لبقية الأشخاص رؤية محتواها، حيث تبدو للأشخاص الآخرين بيضاء اللون وكأنها لا تعمل، ويستطيع المستخدم فقط رؤيتها والتعامل معها بارتداء نظارة خاصة.