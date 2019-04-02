«منار الإيمان التعليمية» بعجمان تحصل على الإشهار من «تنمية المجتمع»

المصدر: عجمان- وام

حصلت مؤسسة منار الإيمان التعليمية الخيرية على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة كريمة من الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد الشيخ محمد بن علي النعيمي دور المؤسسة في تقديم خدمات مجانية تعليمية وإنسانية واجتماعية للطلاب والطالبات المحتاجين من الأيتام وذوي الدخل المحدود بمدارس مؤسسة منار الإيمان التعليمية الخيرية.

وقدم الشكر والتقدير لداعمي المؤسسة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورجال الأعمال والمؤسسات الداعمة للتعليم الخيري بإمارة عجمان على ما قدموه من دعم متواصل على مدى سنوات طوال.