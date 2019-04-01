صندوق الوطن يطلق برنامج «موهبتنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الوطن عن إطلاق برنامج «موهبتنا ربيع 2019» ضمن مبادرة «موهبتنا» التعليمية المبتكرة، وذلك بمشاركة 100 طالب بهدف إكسابهم مختلف المهارات والعلوم لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل في العالم والوصول بالمواهب الإماراتية إلى آفاق جديدة من التطور وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار في أكثر المجالات العلمية حيوية والتي تشكل مستقبل العالم.

ويهدف البرنامج إلى تطوير معارف الطلاب ومهاراتهم في مختلف التخصصات وإطلاعهم على أحدث التقنيات في مختلف المجالات، كذلك تنمية وعي الطلاب بالخيارات الوظيفية المختلفة في المستقبل واستكشاف اهتماماتهم الخاصة وتنميتها، بالإضافة إلى بناء مجتمع من الطلاب الموهوبين من خلال التجارب المشتركة وتطوير مهاراتهم في العمل كفريق واحد للوصول إلى نتائج متميزة.

استكمال

وقال محمد القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «يأتي برنامج الربيع 2019 استكمالاً لجهودنا في مبادرة موهبتنا المبتكرة من أجل دعم الطلاب الموهوبين وذوي الأداء العلمي المتقدم، وتوفير بيئة جيدة للتعلم واكتساب المهارات ومعارف العلوم المتقدمة وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب للإبداع، لنساهم وبفاعلية في إعداد جيل إماراتي لديه القدرة على إيجاد حلول ملموسة للتحديات المحلية وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، واستشراف مستقبل أفضل لأبناء الوطن».

وأضاف: «نسعى مع شركائنا إلى استقطاب أفضل الخبرات على مستوى العالم لتوفير بيئة علمية محفزة تدعم تنمية المعرفة. ويضم برنامج الربيع نخبة من الأساتذة لتقديم محاضرات وورش عمل تهدف في المقام الأول إلى تبني الطلاب مفهوم البحث العلمي وجعله ثقافة عمل للارتقاء بالأداء التعليمي داخل المدارس، ليكون البرنامج بمثابة مشروع لتأهيل وإعداد علماء للمستقبل».

ورش

ويضم البرنامج 100 طالب تتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 عاماً، مقسمين إلى فرق. ومن المقرر إقامة محاضرات وورش عمل في العديد من التخصصات الهامة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والرياضيات والروبوتات وريادة الأعمال. كما سيتم عقد العديد من المسابقات لتحفيز الطلاب على الاختراع والابتكار من خلال تصميم الروبوتات ووضع تصورات وحلول لمشكلات علمية مصممة خصيصاً، وذلك باستخدام قواعد بيانات وما يمتلكون من معلومات علمية. سيتم تكريم الفرق والطلاب الفائزين لإثراء التنافسية والحصول على أفضل النتائج بما يعود بالنفع على الطلاب والمنظومة التعليمية.