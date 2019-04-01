«مواصلات عجمان»: بطاقات برسوم رمزية لطلبة الجامعات

المصدر: عجمان-اسامة احمد

كشف عمر محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عن إصدار بطاقات خاصة لطلبة الجامعات في عجمان لاستخدام وسائل النقل العام برسوم رمزية وذلك تشجيعاً للطلبة استخدام النقل العام.

وأكد لوتاه لـ «البيان» أن هنالك زيادة بنسبة 20% في عدد طلبة الجامعات الذين يستخدمون حافلات النقل العام خلال 3 سنوات الماضية مما يعزز جهود المؤسسة في توفير خدمات النقل العام للجمهور.

كما كشف لوتاه عن نية المؤسسة شراء 10 حافلات جديدة للعمل ضمن أسطولها في الخطوط الداخلية والخارجية وذلك بتكلفة سبعة ملايين درهم، خلال العام الحالي كما يجري العمل على قدم وساق في أعمال المحطة الدولية للنقل العام وتطوير محطة المصلى وسط عجمان بتكلفة 3 ملايين درهم وذلك تماشياً مع توسعات المؤسسة في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجمهور في إمارة عجمان ولتعزيز مسيرة عمل قطاع النقل العام.

وقال عمر محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة لـ ( البيان) تبذل المؤسسة جهوداً مضاعفة من أجل تطوير وتوسعة شبكة النقل العام في إمارة عجمان،لافتاً لشراء أسطول جديد مكون من عشر حافلات كبيرة لنقل الركاب إلى الإمارات الأخرى إضافة إلى العمل داخل مناطق عجمان السكنية، مؤكداً أن المؤسسة تعمل وفق خطط مدروسة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة لقطاع النقل العام ولأهمية دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير شبكة حديثة توفر الراحة للركاب خلال الرحلات المختلفة.

تحديث الأسطول

وأكد أن المؤسسة تعمل من أجل تحديث أسطول النقل العام لتعزيز مسيرة خدمات النقل الداخلي والخارجي وذلك بتوفير حافلات جديدة بمواصفات ذات جودة عالية لراحة الركاب، كما سيتم إجراء تعديلات في مباني محطة المصلى بتكلفة 3 ملايين درهم في غضون الأيام المقبلة من أجل مواكبة نمو عدد الركاب وإيجاد محطة متكاملة توفر خدمات على مدار أربع وعشرين ساعة للجمهور.

كما أشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق في إنجاز مشروع المحطة الدولية للنقل العام على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال المحطة بلغت 75% ومن المتوقع تشغيل المحطة في شهر سبتمبر المقبل.

ثقافة

كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل من أجل نشر ثقافة النقل العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعريف بالخدمات الموجودة ووسائل النقل المختلفة وإيجاد جدول خاص بعملية الرحلات على مدار أربع وعشرين ساعة.

وحول بدء العمل في الخطوط العرضية في الأحياء والمناطق السكنية، أشار إلى أنه سينطلق العمل خلال الأشهر المقبلة في عدد من الخطوط الجديدة والتي تقوم بنقل الركاب من وسط منطقة النعيمية إلى موقع المحطات الخاصة بالانتظار على امتداد شارع الشيخ خليفة وإلى المحطة الرئيسية في منطقة سوق المصلى ليتسنى للمتعاملين سهولة الحركة واستخدام وسائل النقل العام.