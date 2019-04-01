راشد بن حميد: «المبرمج الإماراتي» يحتضن عقولاً قادرة على التغيير

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية أن مبادرة المبرمج تحتضن في كل دورة عقولاً راجحة ومتفوقين صغاراً قادرين على إحداث التغيير المنشود، موضحاً أن الأجيال الناشئة أصبحت أكثر وعياً وتتجه بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل، لافتاً إلى حرصهم الكبير على الالتحاق بالبرامج العملية التي تمكنهم من احتراف لغة العصر والانطلاق قدماً في درب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، جاء ذلك خلال افتتاحه برنامج المبرمج الإماراتي في نسخته الرابعة والتي يشارك به 100 طالب وطالبة، حيث قال: «إننا اليوم نرى عيوناً تتطلع لاحتراف البرمجة من خلال تصميم الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الذكية وبرمجة الروبرتات والإلكترونيات».

وأوضح أن المبادرة التي دشنها صندوق الوطن بالتعاون مع شركة دارك ماتر تعد نتاج شراكة استراتيحية بين مركز شباب عجمان وكلية المدينة الجامعية بعجمان، تعنى بالمقام الأول بصقل مواهب الشباب وتوجيه مسارهم نحو الدرب الصحيح واستثمار طاقاتهم في المجال المنشود، كما أشاد بوعي الأهالي الذين حرصوا على استثمار أوقات أبنائهم بالإجازات الرسمية وإلحاقهم بالبرامج المفيدة التي تعود بنتائج كبيرة على الجميع.