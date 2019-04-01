تعاون بين «زايد للرعاية الأسرية» و«الخوارزمي» لتنفيذ برامج تعليمية

المصدر: العين - وام

اتفقت دار زايد للرعاية الأسرية وكلية الخوارزمي بمدينة العين على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجال التعليم العالي والتعليم المستمر ومساعدة أبناء الدار في الحصول على فرص تأهيلية ووظيفية تساعدهم في بناء مستقبلهم، بالإضافة إلى توفير فرصة التدريب الميداني لطلاب الكلية في مقر الدار.

وأكد نبيل صالح الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، أهمية تمكين فاقدي الرعاية الأسرية في المجتمع ومساندتهم وتقديم الدعمين اللوجستي والمعنوي اللازمين لهم، لافتاً إلى الحرص على استكمال أبناء الدار لدراستهم الجامعية وتقديم التدريب المهاري اللازم لهم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة.

وقال الدكتور حسام هيكل، مدير الكلية الجامعية فرع العين نائب المدير التنفيذي للخوارزمي لخدمات التدريب، نحن فخورون بالتعاون مع دار زايد للرعاية الأسرية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.