جامعة الإمارات تستعرض تجربة الدولة في استدامة الموارد المائية

المصدر: العين - البيان

استعرض فريق علمي من جامعة الإمارات تجربة الدولة في استدامة الموارد المائية والتغلب على الجفاف، حيث نظمت الجامعة بالتعاون مع المختبر الحكومي الرئيسي في الهيدرولوجيا ومصادر المياه والهندسة بجامعة هوهاي الصينية، فعالية اليوم العالمي للمياه بمقاطعة نانجينج الصينية. وقدم الأستاذ الدكتور أحمد مراد، عميد كلية العلوم، محاضرة بعنوان «التغلب على الجفاف من خلال استدامة موارد المياه في دولة الإمارات»، أوضح من خلالها استراتيجية دولة الإمارات وخططها في التغلب على الجفاف من خلال الإدارة الرشيدة لموارد المياه والتنوع في استخدام مصادر المياه المختلفة مثل المياه الجوفية ومياه التحلية والمياه المعالجة، بهدف تقليل الضغط عن المياه الجوفية والتي تعتبر مياهاً تقليدية محدودة والاعتماد على مياه التحلية ومياه الصرف الصحي كبدائل هامة في الوقت الحالي، وأشار إلى أن فريق من جامعة الإمارات قام باستخدام النظائر الثابتة والمشعة كأدوات لفهم تغذية المياه الجوفية في دولة الإمارات.

وعرضت طالبات الدكتوراه في جامعة هوهاي الصينية بحثاً مشتركاً بين باحثين من جامعة هوهاي وجامعة الإمارات لتحديد تغذية المياه الجوفية باستخدام النموذجة الرياضية والكربون 14، وناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بالمياه وطرق استدامتها.