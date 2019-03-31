مؤتمر «العلوم والهندسة» يبحث الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

نظمت كليات التقنية العليا المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة «ASET» برعاية الجمعية العالمية «IEEE» وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث التطبيقي تماشياً مع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 لتطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية.

شهدت فعاليات المؤتمر مناقشات وورش عمل لتطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، وتميز المؤتمرهذا العام بمشاركة ممثلي القطاع الصناعي المحلي الذي قدم أحدث إنتاجاته والتكنولوجيا المتطورة التي يتعامل معها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وحضر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، فعاليات المؤتمر، حيث قام بتكريم المتحدثين من علماء وباحثين تقديراً لمشاركتهم.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي أن مؤتمر «ASET» يهدف إلى توفير منصة يجتمع فيها الباحثون والأكاديميون من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والأكاديمية محلياً وعالمياً.

من جانبه عرض الدكتور محمد الجراح نائب مدير مجمع كليات التقنية للشؤون الأكاديمية وعميد برامج الهندسة، نماذج لأفكار بحثية تكنولوجية تم شراؤها لصالح شركات وتطبيقها واستثمارها في دعم القطاعات المستهدفة منها .