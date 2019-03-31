طالبات يطلقن ابتكاراً لإرشاد المكفوفين إلى المرافق العامة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت مجموعة من الطالبات في فريق الابتكار ومهارات القرن الحادي والعشرين في مدرسة عالية الدولية الخاصة في منطقة العين ابتكاراً يستهدف أصحاب الهمم وخاصة فئة المكفوفين، وهو عبارة عن نظام إرشادي صوتي يعمل على إرشاد المعاقين بصرياً من خلال الصوت إلى المرافق العامة في الحدائق. وحاز هذا الابتكار مركزاً متقدماً، وكان من بين المشاريع العشرة الأوائل في مشاركته بمعرض «العين تبتكر» في الموسم الثاني 2019.

وقالت جميلة الشريفي، منسقة شؤون الطلاب في مدرسة عالية الدولية الخاصة في حديثها إلى «البيان»: «جاءت فكرة المشروع من خلال زيارة طالبات المدرسة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة في العين، واطلاعهن للإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم بقوة الإرادة والعزم والتصميم، ما استحث لديهن الرغبة في تقديم ما يليق بإرادة أصحاب الهمم، فبدأن التفكير بمشروع إيجابي يحقق السعادة لهم».

وأضافت: «بدأت الطالبات المنفذات لمشروع الابتكار بوضع خطط مختلفة لعدة مشاريع، فكانت الحدائق الهدف الأقوى، وتم التركيز على المرافق العامة في الحدائق، حيث تم وضع التصور الأولي للمشروع، بهدف خدمة فاقدي البصر من خلال نظام إرشاد صوتي مرتبط بحساسات يثبت في الممرات المخصصة لأصحاب الهمم وعلى المدخل الرئيسي للحديقة، ويقوم هذا النظام من خلال التوجيه الصوتي بإعلام المكفوفين عن المرافق المتوفرة في الحديقة، ضمن المسار الذي يسلكونه، وكيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى الإرشادات العامة المتعلقة باللوائح التنظيمية للحديقة».

وأكدت الطالبات المنفذات للابتكار أن دولة الإمارات تعتبر حقاً منصة جاذبة ومحفزة لكل فكرة تسهم في بناء المجتمع وتنميته، وبرؤية مبتكرة وأكثر إبداعاً، تتماشى مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع، وأن الابتكار ليس حكراً على أحد، بل متاحاً للجميع، والإرادة هي أولى خطواته.