«دائرة المعرفة» تطّلع على أفضل ممارسات الابتعاث لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجال الابتعاث خلال زيارته لإدارة البعثات، في قطاع الموارد البشرية، وذلك في مقر الإدارة بمجمع إدارات الشرطة.

والتقى العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات، الوفد الزائر برئاسة مها الظاهري، مدير إدارة الإرشاد والبعثات في الدائرة، وجرى بحث التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العميد عثمان الخوري، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم، والإسهام في تبادل الخبرات بمجالات العمل المختلفة، والاطلاع على برامج الابتعاث والتدريب العملي، والأنظمة الإلكترونية، وآلية تقييم المبتعثين، وسير العمليات الإدارية للمبتعثين ومتابعتهم أكاديمياً.

واستمع الوفد الزائر إلى نبذة عن الهيكل التنظيمي والخطط الاستراتيجية واختصاصات إدارة البعثات، وآلية متابعتها للطلبة المبتعثين من مرحلة استقطابهم حتى تخرجهم، والوسائل والطرق المستخدمة للتقييم وتطوير الأداء التدريبي والأكاديمي.