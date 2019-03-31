طلبة من مدرسة حمدان بن زايد يتعلّمون اللغة الصينية في شنغهاي

المصدر: أبوظبي - وام

توجه وفد من طلبة الحلقة الثالثة في مدرسة حمدان بن زايد إلى مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية في زيارة لمدة أسبوع ضمن برنامج تعليمي وثقافي مكثف، لتدريبهم على اللغة الصينية وتعريفهم بالثقافة الصينية عن قرب.

ويتضمن البرنامج، الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خضوع الطلاب لتدريبات مكثفة على اللغة الصينية لدى جامعة الدراسات الدولية في شانغهاي- «SISU» وتعد إحدى أبرز الجامعات في الصين - إضافة إلى زيارة مواقع تاريخية مختلفة في الصين وبعض المدارس الثانوية وجامعة نيويورك في شانغهاي.

وتأتي الزيارة- التي تعد الثانية إلى جمهورية الصين الشعبية من قبل طلاب المدرسة، ليطلعوا على أسلوب الحياة في مناطق جديدة في الصين، وللتعرف عن قرب على الثقافة الصينية لتدعم ما اكتسبوه على مقاعد الدراسة كما تعد فرصة لتوسيع معارف ومدارك الطلبة، إضافة إلى أن زيارتهم لأفضل الجامعات تفتح لهم مجالاً للتفكير في خيارات واسعة للتعليم الجامعي، مما يساعدهم على رسم خططهم المستقبلية.

ويشارك في البرنامج 41 طالباً وطالبة، ويشرف على الزيارة فريق من مدرسة حمدان بن زايد برئاسة فاطمة البستكي مديرة المدرسة، ومبارك الحمادي رئيس قسم الأنشطة اللاصفية بالإنابة بوزارة التربية والتعليم.

ويتطلع أن يكون لهذه الزيارة الأثر الكبير في زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم ورفع روح المسؤولية لديهم، إضافة إلى الإسهام في إنشاء جيل حريص على اكتساب المهارات والمعلومات ليكون قادراً على خدمة الوطن، وبما يتماشى ورؤية القيادة الحكيمة.