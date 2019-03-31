تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني لإعداد المدرب الجمركي

المصدر: دبي - البيان

أقامت جمارك دبي حفلاً لتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني لإعداد المدرب الجمركي، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية في جمارك دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة.

ويُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدوائر الجمركية المحلية، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتنفيذ جميع المهمات الخاصة بالتدريب ونقل المعرفة في القطاع الجمركي، من خلال إعداد مجموعة من المدربين الجمركيين المواطنين ليسهموا بنشر الفكر الجمركي على مستوى الجهات والدوائر الجمركية في المنطقة.

ويتمثل البرنامج في إرشاد وتوجيه المشاركين لممارسة أدوارهم بطرق غير تقليدية تحمل في جوانبها ممارسات ابتكارية تعزز فرص تطويرهم وتحقيق أهداف جمارك دبي عبر تخطيط وإدارة الجلسات التدريبية بشكل منهجي سليم، والتعرف على مواصفات المدرب الجمركي وأنماط المدربين، وتطبيق القواعد الأساسية للمساعدة على إدارة اللقاءات التدريبية بشكل محترف، والتعامل الإيجابي مع الأنماط المختلفة للمتدربين.

وتم تخريج 14 مدرباً في كل التخصصات الجمركية خلال العام الأول، ونُفذ البرنامج على مدار 39 يوماً تدريبياً واستمر لـ 15 أسبوعاً، حيث اجتاز المشاركون خلالها 300 ساعة دراسية، كما أن الدراسة انقسمت إلى فصلين دراسيين، تركزت الدراسة فيهما حول مدخل إلى التدريب، ونظريات التعلم وأثرها على التدريب، واحتياجات المدرب المحترف، وإدارة العملية التدريبية، والمهارات السلوكية للمدرب الجمركي، ومهارات لغة الجسد والحس الأمني.