شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طالبين في قضاء يوم كضابطين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استجابت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لطلب الطالبين راشد خليفة المسافري وراشد ناصر سالمين من مدرسة الخران للتعليم الأساسي ح1 بنين - بعد تعبيرهما عن أمنيتهما بأن يصبحا ضابطين ليوم واحد وقضاء اليوم مع شرطة المرور، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية نحو إسعاد كافة فئات المجتمع التي أعدها ونفذها النقيب محمد عبيد شلشول، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإدارة.

والتقى العميد عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، الطالبين في مكتبه بالقيادة العامة بحضور المديرين العامين وكبار ضباط القيادة، ورحب الحديدي بالطالبين وتبادل معهما الأحاديث الودية الأبوية واستمع إلى آرائهما وأسئلتهما وحثهما على التحلي بروح المسؤولية والانضباط والاعتماد على النفس والاجتهاد في تحصيلهما العلمي، مؤكداً أن تحقيق رغبة الطالبين يأتي تماشياً مع مبادرات القيادة العامة المجتمعية وحرصها على دعم المسيرة التعليمية وتطبيق سياسة المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى ضرورة بث الفرح والشعور بالسعادة في نفوس أطفالنا الطلبة وتحقيق أمنياتهم البسيطة، وخلق الشعور لديهم بأن المجتمع يسخر إمكانياته لإسعادهم.

وقام الوفد الزائر بإهداء القائد العام بالإنابة كتاب «قصتي.. خمسون قصة في خمسين عاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كما تم تكريم الوفد على تعاونهم الفعال والإيجابي في غرس الثقافة المرورية لدى طلبة المدرسة.

وتم اصطحاب الطالبين في دورية «ثقف المرورية» للتعرف على العمل الميداني للدوريات المرورية وكيفية تلقي البلاغات وتحويلها إلى الجهات المختصة للتحرك السريع نحو الهدف، كما تم إشراك الطالبين في توزيع البروشورات التوعوية ضمن حملة «لا تنشغل بغير الطريق»، وتقديم النصح والإرشاد للسائقين حول القيادة الآمنة، واطلع الطالبان على الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال زيارتهما لغرفة العمليات «الطوارئ» بالقيادة العامة وتعرفا خلالها على حجم العمل اليومي والمعاملات التي يتم إنجازها من قبل العاملين فيها.