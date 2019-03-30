5 خطوات عملية لاستثمار إجازة الفصل الدراسي الثاني بشكل فعال

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

عدد خبراء وتربويون 5 خطوات لاستثمار إجازة الفصل الدراسي الثاني بشكل فعال لاستغلال طاقات الطالب في أنشطة مفيدة تدعمه بالعلم والمعرفة والثقافة، منها الاشتراك في الأندية وإشراكه في ألعاب ضمن مجموعات تعزز التواصل الاجتماعي، ومنحه المهام والمسؤولية لإدارة المنزل، والسفر والانخراط في المعسكرات الكشفية، وإطلاق عنان الفنون لديه، سواء من خلال الرسم والبحث والقراءة، فتح المجال لرفع التحصيل الدراسي من خلال إلحاقه بمراكز تعليمية أو لغوية.

حيث انتظر طلاب كافة المراحل الدراسية بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني، وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2018-2019، فتبدأ إجازة الربيع للطلبة من 31 الشهر الجاري وتستمر حتى 11 أبريل المقبل بواقع 10 أيام عمل (أسبوعين)، فيما تبدأ إجازة الهيئات الأكاديمية 31 مارس وتنتهي في 4 أبريل بواقع 5 أيام عمل، على أن يستأنف الطلبة الدراسة في 14 أبريل والهيئات الأكاديمية 7 من الشهر ذاته.

توعية

وقالت الخبيرة التربوية نورة سيف المهيري: إن الخطوة الأولى التي يستوجب اتخاذها هي وضع الوالدين خطة لاستثمار الإجازة لأبنائهم من خلال تحديد الأولويات وتقسيم الإجازة البالغة أسبوعين بين الترفيهية والاستمتاع وبين الاستفادة منها واكتساب المهارات وعدم هدرها أمام التلفاز أو ألعاب الفيديو جيم والسهر من دون وعي. ولفتت الى أن إجازة الفصل الدراسي الثاني تساهم في تحسين الأجواء النفسية للطلبة وتنعكس إيجابيا على طلبة المدارس وتساهم في إكسابهم نشاطا وحيوية، كما أنها تؤدي إلى زيادة استيعابهم للدروس والحصص الدراسية التي من شأنها أن تنعكس على التحصيل الدراسي، كما أنها تعزز الهوية الوطنية للطلبة، وتزيد من نشاطهم عند عودتهم للفصل الدراسي الثالث.

فرصة

ومن جهته قال الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة: إن الإجازة الفصلية هي فرصة حقيقية لتنمية الهوايات والمهارات للأبناء، ويجب أن يتيح الفرصة للأبناء للاشتراك في ألعاب جماعية ترتكز على اللياقة البدنية والحركة والتفكير حتي يجدد نشاطه وتركيزه. وأفاد بأن الإجازة فرصة لتفعيل العلاقة الأسرية والاجتماعية، حيث توفر أجواء لمّ الشمل وخلال تلك الإجازة منح الابن أو الابنة المهام والمسؤوليات لإدارة المنزل، إيماناً منه بأن الأجيال الجديدة تحتاج إلى أن تكون مسؤولة وتنجح في تلك المهمة إذا منحت لها بكل ثقة ما يعزز السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء.

طاقات

وأكدت التربوية الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبو الفتوح: إن الأبناء ينتظرون الإجازة بفارغ الصبر، لتفريغ طاقاتهم، حيث يفرغون من الدراسة والامتحانات، والاستيقاظ مبكرا، لذلك يجب على الوالدين التحكم في الساعة البيولوجية للأبناء وعدم السماح لهم بالسهر طوال الليل وذلك من اجل راحة الجهاز العصبي وعدم فقدانهم التركيز.

ونصحت الآباء بإدخال أبنائهم إلى دورات تعليمية في المواد التي بها قصور، إلى جانب انخراطهم في ممارسة هواياتهم في الرسم أو الموسيقى أو الفنون الأخرى والتركيز على المهارات التي تعزز الاستذكار والفهم.