توعية أمنية لمشرفي وسائقي الحافلات المدرسية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 342 مشرفاً ومشرفة وسائق حافلة مدرسية في ليوا وغياثي والمرفأ والرويس من موضوعات التوعية التي قدمتها شرطة أبوظبي لهم.

وتولى تقديم التوعية إدارة التحقيق والبحث الجنائي، بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، حرص المديرية على نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع، والوصول إليهم في أماكن تواجدهم باعتبارهم شركاء في تعزيز أمن المجتمع،

ودعا إلى التعاون بين الأجهزة الشرطية والمؤسسات التربوية والمجتمعية وبين الأهالي، بما يسهم في الحد من الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وقال المقدم محمد عيد الخييلي، رئيس قسم جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحقيق والبحث الجنائي بمديرية شرطة منطقة الظفرة، إن المشرفين هم صمام أمان الرحلة المدرسية من لحظة صعود الطلاب والنزول منها، والحفاظ على سلامتهم خلال تنقلهم من المنزل إلى المدرسة بشكل يومي.