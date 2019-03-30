الهاملي يشهد تخريج الدفعة الرابعة من برنامج «إنجاز» لتأهيل المواطنات لسوق العمل

المصدر: الفجيرة - وام

شهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حفل تخريج الدفعة الرابعة 2018 - 2019 من برنامج «إنجاز» لتأهيل المواطنات لسوق العمل والتي ضمت 221 مواطنة.

حضر الحفل الذي أقيم بمقر كليات التقنية العليا في الفجيرة سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وجمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبدالرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي.

وتقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالتهنئة إلى الخريجات من البرنامج الذي يعكس الحرص على توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين، وذلك بما ينسجم مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائماً على ضرورة تمكين الطاقات البشرية الإماراتية واستثمارها في مسيرة التنمية، وتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل الواعد.

ودعا معاليه في كلمته خلال الحفل الخريجات للانطلاق بثقة نحو مستقبلهن الوظيفي، مبدياً في الوقت ذاته ثقة بقدرتهن على تسطير قصص النجاح، خصوصاً إذا ما حرصن على التعليم المستمر.

شكر

من جانبه، عبّر جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية عن خالص الشكر للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لقطاع التعليم .ودعا الخريجات إلى عدم انتظار الوظيفة، وأن يعملن على تبني مشاريعهن الخاصة؛ لأننا بحاجة لنساء قياديات في العمل، موجهاً إياهن لمتابعة دراستهن الجامعية في كليات التقنية العليا بموجب الشراكة بين الطرفين. وأكد أنه سيتكفل بصرف راتب شهري بقيمة ألفي درهم للخريجات اللواتي سيواصلن تعليمهن الجامعي، وذلك طوال فترة الدراسة، مثمّناً التعاون مع كليات التقنية العليا ومختلف مؤسسات العمل في دعم نجاح البرنامج وتوظيف الخريجات.