ولي عهد الشارقة يكرّم الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية للقرآن

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في مسرح الجامعة القاسمية، الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الخامسة لطلبة الجامعات من داخل الجامعة وخارجها.

وشهدت الجائزة مشاركة 396 مشاركاً ومشاركة يمثلون 39 جامعة منها 25 جامعة من داخل الدولة و14 جامعة من السعودية وإندونيسيا ومالي وتشاد والأردن والجزائر ونيجيريا ومصر والبحرين وعمان والكاميرون والهند وفلسطين وأوغندا.

انطلق حفل التكريم بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية كلمةً قدم فيها الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية على دعمه الدائم لمختلف أنشطة الجامعة في المجالات العلمية والأكاديمية والمجتمعية، كما قدم الشكر إلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على تفضله بتكريم الفائزين بالدورة الخامسة لجائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وتضمن حفل التكريم فقرة لقراءات تلاها عدد من المشاركين بقراءات مختلفة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية.