منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة 2018-2019 من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، كما اعتمد سموه جائزة منح مجال الشخصية التربوية الاعتبارية لهذه الدورة للشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وذلك تقديراً لجهودها في دعم منظومة التعليم والارتقاء بمسيرة هذا القطاع الحيوي.

واعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منح الجائزة عن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة والتي فازت بها 4 أسر إماراتية تقديراً لجهودها في دعم العملية التعليمية.

تكريم

ويشهد سموه حفل تكريم الفائزين للدورة الحالية يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2019. وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية اعتزاز الجائزة وتشرفها بأن تحمل اسماً غالياً على قلوبنا كافة وهو اسم راعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي مسيرة التعليم جل اهتمامه وعنايته بهذا القطاع الحيوي الذي يعنى ببناء الأجيال، والاستثمار في الإنسان باعتباره أغلى ثروات الوطن.

جهود

وحول الدورة الثانية عشرة للجائزة أوضحت أمل العفيفي أن هذه الدورة شهدت جهوداً كبيرة من قبل الأمانة العامة للجائزة واللجان الفنية والمتخصصة التي قدمت برامج وورش عمل تطبيقية لتعزيز ثقافة التميز في الميدان وتشجيع المرشحين على الانخراط في هذه الدورة.

وقالت العفيفي إن القائمة ضمت الآتي: مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع): بدرية محمد جمعة النقبي تخصص الرياضيات من مدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، وحنان شاهر سعادة المراشدة تخصص الرياضيات من مدرسة البادية بوزارة التربية والتعليم بالعين، ورانيا محمد حسن سالم تخصص اللغة العربية من مدرسة الجاهلي بوزارة التربية والتعليم بالعين، وشيخة محمد راشد الزحمي تخصص العلوم من مدرسة صفية بنت حيي للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بالفجيرة، وليلى عبيد سالم اليماحي تخصص اللغة العربية من مدرسة مربح للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بالفجيرة، وناعمة محمد راشد الحبسي تخصص اجتماعيات من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، ونعمة سعيد عبدالله الحبسي تخصص العلوم من مدرسة الظيت للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، ونهى حسين عبده حسانين تخصص اللغة العربية من مدرسة الوليد بن عبدالملك بوزارة التربية والتعليم بأبوظبي، وهبة الله محمد عبدالفتاح عبدالعزيز تخصص رياض أطفال من مدرسة النرجس بوزارة التربية والتعليم بالعين، ووسام محمد حامد أبو العمايم تخصص تربية موسيقية بمدرسة الأصايل بوزارة التربية والتعليم بأبوظبي.

شخصية تربوية

تعتبر الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي شخصية تربوية اجتماعية قيادية تعمل بصمت وتؤمن بالإنجازات محبة للخير وتبحث عن كل ما هو جديد ومتميز. بدأت الحياة العملية في المجال التربوي وأكملت مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات التربوية للطالب والمعلم والمجتمع المحلي تخطت العشرين عاماً ثم التحقت بالمجال الإنساني كمديرة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وحرصت على تحقيق العديد من المبادرات والإنجازات والإسهامات الخيرية تاركة أثراً إيجابياً في فئات المجتمع المختلفة.