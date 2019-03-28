«مؤتمر التعليم الثاني» يناقش رفد الأجيال الجديدة بمهارات تعليمية مُبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ورئيسة جامعة زايد، انطلقت أعمال «مؤتمر التعليم الثاني» بعنوان «إرث زايد: التعليم المبتكر لرسم المستقبل»، والذي يناقش سبل دعم وتعزيزالأجيال بمهارات تعليمية مبتكرة، في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأســـتاذ الدكتــور رياض المـهيدب مدير جامـــعة زايد: « تمثل نموذج المدرسة الإماراتية خطوة استراتيجية رئيسية في الإعداد للتنمية الشاملة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف الوطــنية العليا، حيث يعمل أصحاب الاختصاص معًا كفريق واحد».

مسوغات

وأكد الأستاذ الدكتور هنري العَويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، أن لاستحضار إرث زايد مسوّغات جوهرية تتجاوز عاطفة الوفاء نحو مؤسس دولة الإمارات «طيّب الله ثراه»، إلى الاعتراف بعمق آرائه التربوية . وقالت الدكتورة رنا تميم عميدة كلية التربية: «يحثنا التقدم التكنولوجي السريع اليوم على مواكبة سرعته،لذلك تم تنظيم المؤتمر».

تكريم

وشهد المؤتمر تكريم الفائزين بمسابقة «القصة القصيرة بأقلامهم»، حيث لفتت مديرة مشروع عربي 21 الدكتورة هنادا طه إلى أن المسابقة موجهة لتلامذة المرحلة الثانوية.