اتفاقية تتيح لـ30 طالباً صينياً دراسة الدكتوراه بجامعة خليفة سنوياً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة البحثية - التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة - أمس أنها أبرمت اتفاقاً مع المجلس الصيني للمنح الدراسية للمشاركة في رعاية أول برنامج منح دراسية مشترك مع الصين لدراسة الدكتوراه في المنطقة.

ووفقاً للاتفاقية بين جامعة خليفة والمجلس الصيني - وهو منظمة غير ربحية تابعة لوزارة التربية الصينية ومخصص لتقديم المساعدات المالية للطلبة الصينيين - فإنه سيتم اختيار ما يصل إلى 30 طالباً صينياً كل عام لدراسة الدكتوراه في جامعة خليفة وستتحمل كل من الجامعة والمجلس بشكل مشترك مسؤولية تمويل نفقات طلبة الدكتوراه، حيث سيغطي برنامج المنح الدراسية المشترك في جامعة خليفة رسوم التعليم والبحوث ويمنحهم مزايا مالية وتأميناً صحياً وتذاكر سفر سنوية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن الدخول في شراكة مع المجلس الصيني للمنح الدراسية والذي يختار أفضل الجامعات حول العالم لرعاية برامجها الدراسية المشتركة وفق هذه الاتفاقية يعتبر بمثابة اعتراف دولي آخر بما توفره الجامعة من مستوى متميز للتعليم والأبحاث، حيث تتمتع الجامعة باحتلال المراكز الأولى بين جامعات الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن جامعة خليفة تتطلع إلى استقبال الطلبة الصينيين الذين تم اختيارهم من خلال هذا البرنامج.

رؤية

وأضاف الحمادي أن الاتفاقية بين جامعة خليفة والمجلس الصيني للمنح الدراسية تأتي تأكيداً على رؤية مبادرة دعم وتطوير البحث العلمي 2021 التابعة لحكومة أبوظبي والرامية إلى توسيع دور المقيمين على أرض الإمارات في تطوير البحوث العلمية وتقدير جهودهم المبذولة.

نتائج

من جانبه قال ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة «إن جامعة خليفة تعتبر من أكثر الجامعات المرموقة في الشرق الأوسط ويعد برنامج المنح الدراسية للدكتوراه في الجامعة علامة بارزة ليس فقط على مستوى التعاون في مجال التعليم العالي والابتكار بين الصين والإمارات ولكن أيضاً خطوة نحو تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات العام الماضي».

منح

قال السفير الصيني إن طلبة الدكتوراه الصينيين الذين تم اختيارهم والذين يتوجب عليهم الحفاظ على الحد الأدنى من المعدل التراكمي وهو 3.5 من أصل 4 خلال دراستهم في جامعة خليفة سيحصلون على تغطية المنح الدراسية لمدة تصل إلى 48 شهراً.